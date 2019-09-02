Назван любимый курорт россиян

Турция возглавила список самых популярных среди российских туристов стран. Об этом сообщается в отчете Росстата.

Согласно полученным специалистами данным, в первом полугодии 2019 года Турцию посетили 2,649 миллиона россиян, что на 16,1 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Вторым по популярности направлением оказалась Финляндия, в которой с января по июль 2019 года отдохнули 1,644 миллиона россиян (на 5,4 процента больше, чем в 2018 году). Третью строчку занял Казахстан, его посетило около 1,3 миллиона туристов из России (на 6,5 процента больше, чем в 2018 году), а четвертую — Китай, куда отправились 1,076 миллиона россиян (на 18,5 процента больше, чем в предыдущем году).

Замыкающую позицию в топ-5 любимых зарубежных направлений россиян заняла Эстония — 847 тысяч туристов из России посетили страну в первые шесть месяцев 2019 года.

В августе один из самых популярных турецких курортов Анталья установил рекорд: в период с 1 января по 22 августа его посетили 10 миллионов туристов. Данные Областного управления по культуре и туризму свидетельствуют, что число иностранных отдыхающих выросло на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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