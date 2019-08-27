Любимый курорт россиян установил рекорд

Один из самых популярных турецких курортов Анталья установил рекорд: в период с 1 января по 22 августа его посетили 10 миллионов туристов. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Данные Областного управления по культуре и туризму свидетельствуют, что число иностранных отдыхающих выросло на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году в Анталье провели отпуск 8,6 миллиона туристов, а в 2017-м — 6,7 миллиона.

Отмечается, что чаще всего в Анталью прилетают россияне, немцы и украинцы. Самым популярным месяцем для отдыха в этом городе стал август. Похожая картина ожидается и в сентябре.

Глава Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции Улькай Атмака (Ülkay Atmaca) уверен, что к концу года общее число посетивших Анталью путешественников достигнет 16 миллионов.

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Турция считается любимым направлением для путешествий у россиян. Ежегодно страну посещает больше четырех миллионов туристов из России, и это число постоянно растет. Так, по словам президента Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируза Баглыкайя, в 2018 году поток российских туристов вырос более чем на 26 процентов и составил 5 964 613 человек.

В августе сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие страны чаще всего отправлялись российские туристы летом 2019 года. Оказалось, что самым популярным направлением стала Армения — туда было забронировано больше десяти процентов всех билетов за границу. На вторую строчку в рейтинге попала Италия, а на третью — Испания. Кроме того, специалисты отметили рост популярности Турции. Так, в 2019 году доля билетов, купленных россиянами в Турцию, составила 6,2 процента, а в 2018-м — 3,9 процента.

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