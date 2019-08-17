Объяснена непопулярность «все включено» на российских курортах

Курорты южных регионов России не рассчитаны на прием массовых туристических потоков и не способны предложить длительный пляжный сезон — именно поэтому система all inclusive («все включено») там пока не так популярна. Таким мнением поделился вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, передает РИА Новости.

По его словам, на отечественных курортах отсутствует крупная отельная инфраструктура, в отличие, например, от Турции. «Кто-то из местных предпринимателей побаивается такой модели, кто-то не ставит ее в приоритет из-за потенциальных доходов», — пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что также причины непопулярности системы могут быть связаны с ценами на авиабилеты, частотой рейсов и, кроме того, длительностью пляжного сезона и стоимостью продукции сельского хозяйства. «Если посмотреть на цены сезонных овощей и фруктов в Крыму и на Кубани, то нас ждет разочарование», — пояснил эксперт.

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В последнее время, отметил Прасов, на юге России появилось достаточное количество новых современных отелей с большим номерным фондом и широким перечнем удобств. «Однако будут ли эти средства размещения переходить на обслуживание по системе all inclusive, является вопросом выбора экономической модели с учетом всех исходных условий», — заключил специалист.

7 августа сообщалось, что российские туристы выразили предпочтение зарубежным курортам перед отечественными. Главная причина того, что россияне не хотят отдыхать на родине, — низкий уровень сервиса (так считают 30 процентов опрошенных) и высокие цены на отдых на российских курортах (это мнение 51 процента опрошенных). Также около четверти респондентов (24 процента) признались, что хотят в отпуске посмотреть другие страны.

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