Названо лучшее место для купания в Черном море

Воды возле мыса Тарханкут в Крыму признали самыми прозрачными и чистыми в Черном море. Об этом РИА Новости сообщил директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.

По его словам, такое свойство эти воды приобрели благодаря особенности подводных течений, которые поступают из глубоководной части моря.

Ученый также отметил, что южное побережье Крыма в целом чище, чем другие прибрежные зоны Черного моря, из-за узкого шельфа и большой глубины.

Кроме того, Коновалов уточнил, что самые грязные места для купания — это заливы и мелководье, поскольку загрязняющие вещества там рассеиваются в меньшем объеме воды.

В мае несколько российских курортов получили премию «Голубой флаг», которая присваивается самым чистым пляжам мира. Всего в 2019 в рейтинг FEE вошло 13 пляжей Сочи и один пляж в Калининградской области. Кроме того, эксперты фонда выделили страны с самым большим количеством чистых пляжей. На первом месте оказалась Испания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!