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06:08, 1 июля 2026Бывший СССР

Балицкий назвал условие запуска всех блоков ЗАЭС

Балицкий: Запуск всех блоков ЗАЭС возможен после завершения конфликта на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Запуск всех блоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возможен только после завершения конфликта на Украине. Такое условие назвал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

«Все шесть блоков сегодня находятся в холодном останове, в таком состоянии они угрозу не представляют. Мы очень рассчитываем на запуск станции. Но, наверное, это возможно будет только после мира», — заявил Балицкий.

По его словам, на станции работают 3,5 тысячи сотрудников, обеспечивающих безопасность ЗАЭС, несмотря на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ЗАЭС оказалась полностью отрезана от внешнего питания, это произошло в 20-й раз с начала конфликта на Украине.

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