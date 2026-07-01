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06:32, 1 июля 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам напомнили правила использования квадроциклов на дорогах общего пользования

Юрист Стремоусов разъяснил, что дает ПСМ любителям езды на квадроциклах
Марина Аверкина

Правила использования квадроциклов на городских улицах и дорогах общего пользования «Ленте.ру» разъяснил автомобильный юрист Игорь Стремоусов. Он подчеркнул, что основным в этом вопросе является статус техники.

«Если квадроцикл оборудован всеми необходимыми техническими средствами и имеет паспорт самоходной машины (ПСМ), то на нем можно и разрешено передвигаться по дорогам общего пользования. Соответственно, здесь никаких проблем и ответственности не будет за сам факт выезда на дорогу. Однако у нас есть другая категория техники — это спортинвентарь, и в него подпадают питбайки, мотоциклы и квадроциклы, которые не имеют паспорта самоходной машины», — отметил эксперт.

Для такой техники перемещение по дорогам общего пользования запрещено. Стремоусов напомнил, что органы прокуратуры ранее уже давали подробные комментарии на этот счет. «На сегодняшний день подход следующий. Если лицо, управляющее питбайком или квадроциклом без ПСМ, выезжает на дорогу общего пользования, оно автоматически становится участником дорожного движения. ГАИ вправе его остановить, задержать, поместить этот спортинвентарь на штрафную стоянку», — объясняет юрист.

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Для нарушителей старше 16 лет, севших за руль без прав, предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За езду без мотошлема дополнительно назначат взыскание в размере 1500 рублей. Если за рулем оказался подросток младше 16 лет, к ответственности привлекут родителей. За передачу управления лицу без прав им придется заплатить 30 тысяч рублей. Также родителей или законных представителей могут наказать по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по воспитанию.

«Пожалуй, самый серьезный риск, который может возникнуть для родителей детей, которые выезжают на дороги, — это возбуждение уголовного дела по статье 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни») с наказанием до года лишения свободы. Ну, это уже крайние меры, которые применяются очень редко, но, тем не менее, прецеденты уже существуют», — подытожил Игорь Стремоусов.

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