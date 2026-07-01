С Совфеде возможного преемника Стармера назвали «темной лошадкой»

Косачев: Бернэм является «темной лошадкой»

Возможный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернэм является «темной лошадкой», так как он ранее не имел возможности проявить себя на общенациональном поле. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с ТАСС.

«Все называют (преемником Стармера) господина Бернэма — это до последнего времени мэр Бирмингема. И, с моей точки зрения, [он] пока еще темная лошадка, потому что не имел никакой возможности себя как-то профилировать, позиционировать на общенациональном треке», — назвал Косачев.

По его словам, Бернэма «кооперировали в парламент», иначе он не смог бы попасть в число первых лиц Великобритании.

22 июня Стармер объявил о своем уходе с должности премьер-министра Великобритании. Он заявил, что каждое его решение было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.