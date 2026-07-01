Россия решила взаимодействовать с соседями по-новому. Что происходит на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией?

Кабмин: Россия закрыла ряд погранпереходов через границу с Финляндией, Латвией и Эстонией

Взаимодействие России с соседними странами — Финляндией, Эстонией и Латвией — с 1 июля изменилось. Нововведение коснулось российской границы с этими странами — там временно закрыли ряд погранпереходов, сообщалось в заявлении кабмина.

Временно приостановить движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках согласно перечню Правительство РФ

Согласно распоряжению, временно прекратили работу несколько железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в том числе Санкт-Петербург — Финляндский и Выборг. Также на границе с Финляндией перестали работать карельские Вяртсиля и Люття, ленинградский Светогорск. На границе с Эстонией закрыли переход Печоры — Псковские, а на границе с Латвией — Пыталово Псковской области.

Министерству иностранных дел России поручено объявить об изменениях Хельсинки, Таллину и Риге.

Граждане Финляндии и Прибалтики летом выстраивались в гигантские очереди на границе, чтобы попасть в Россию

Еще до нововведений российских властей Таллин ввел свои ограничения по времени работы порганпунктов. Так, желающие попасть в Россию туристы из Эстонии начали ночевать на границе и жаловались на новые правила работы погранпункта в Нарве, называя это издевательством.

Глава МВД Эстонии Игорь Таро назвал причинами гигантских очередей на границе участие России в украинском конфликте и усиленные таможенные проверки.

30 июня желающим въехать в Россию европейцам предрекли сутки ожидания на границе с Эстонией. В некоторые часы очередь может достигать 350 человек.

Для Финляндии ограничения на границе с Россией, введенные Хельсинки, сказались еще и на экономической ситуации в стране. Так, Yle писал, что это решение властей ударило по экономике приграничных финских городов из-за потери российских туристов. Они приносили в бюджет несколько сотен миллионов евро в год.

В МИД России заявили о превращении Прибалтики в арену противостояния

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал на растущие риски военного противостояния России и Запада, в том числе в результате инцидентов военного характера, из-за увеличивающейся концентрации войск НАТО в Прибалтике и растущей активности объединения. В качестве потенциальных угроз дипломат также назвал увеличение общей границы России и НАТО после вступления в альянс Финляндии.

В угоду геополитическому стремлению НАТО этот район [Балтика] сегодня рукотворно, искусственно превращен в арену противостояния Александр Грушко Замглавы МИД России

Ранее стало известно, что Германия и Нидерланды создали в Прибалтике военный командный центр для сдерживания России в рамках подготовки к саммиту НАТО. Он будет отвечать за проведение учений, подготовку и оборону региона в случае возможного конфликта.

Кроме того, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс захотел построить совместный с Украиной завод по производству беспилотников на границе с Россией. На Западе Ригу предупредили о втягивании таким решением Евросоюза в войну с Москвой, а в Госдуме РФ назвали такое предприятие законной целью для российских военных.

Наконец, Финляндия изменила конституцию, чтобы разместить на своей территории ядерное оружие. На этом фоне североевропейская республика ужесточила риторику в отношении Москвы.

29 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ примет военно-технические и политические меры реагирования на снятие запрета на размещение ядерного оружия в соседнем государстве. В ведомстве добавили, что это беспочвенное решение, которое несет реальные угрозы национальной безопасности России.