В Финляндии заявили об ударе по экономике из-за закрытия границы с Россией

Нильсен: Закрытие границы с Россией ударило по экономике регионов Финляндии

Закрытие границы с Россией ударило по экономике приграничных финских городов из-за потери российских туристов, заявил исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен. Об этом пишет Yle.

«Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от закрытия границы», — подчеркнул он. Как указал эксперт, до пандемии коронавируса туристы из России приносили финским населенным пунктам несколько сотен миллионов евро в год.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что открытие границы с Россией зависит от решения проблемы мигрантов.