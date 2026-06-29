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06:37, 29 июня 2026Путешествия

В Финляндии заявили об ударе по экономике из-за закрытия границы с Россией

Нильсен: Закрытие границы с Россией ударило по экономике регионов Финляндии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Закрытие границы с Россией ударило по экономике приграничных финских городов из-за потери российских туристов, заявил исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен. Об этом пишет Yle.

«Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от закрытия границы», — подчеркнул он. Как указал эксперт, до пандемии коронавируса туристы из России приносили финским населенным пунктам несколько сотен миллионов евро в год.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что открытие границы с Россией зависит от решения проблемы мигрантов.

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