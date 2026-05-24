В Финляндии назвали сроки открытия границы с Россией

Стубб: Открытие границы с Россией зависит от решения проблемы мигрантов

Президент Финляндии Александр Стубб ответил на вопрос о том, когда будет открыта граница между его страной и Россией. Главу государства процитировало РИА Новости.

По словам Стубба, граница откроется тогда, когда Хельсинки будет уверен в том, что Москва не станет использовать мигрантов и беженцев против Финляндии.

В первой половине мая Стубб призвал лидеров европейских стран совместно выбрать формат диалога с Россией. Как заявил политик, нужно решить: кто, как, где и когда должен завязать контакты с Москвой. Стубб уверен, что переговоры с Москвой соответствуют интересам стран Европы.

До этого Стубб заявил, что не верит в возможность нападения России на страны НАТО.