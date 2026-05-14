Стубб обратился к лидерам Европы с призывом о России

Стубб призвал европейских лидеров совместно выбрать формат диалога с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров совместно выбрать формат диалога с Россией. Слова политика приводит ТАСС.

«Момент, на который мы должны обратить внимание, — кто, как, где и когда должен завязать контакты с Россией. Мы, европейские лидеры, должны решить это между собой, совместно координируя позицию», — сказал он.

Стубб подчеркнул, что переговоры с Москвой соответствуют интересам стран Европы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал предпочтительным для Москвы переговорщиком по Украине от Европейского союза бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Впоследствии издание Der Spiegel сообщило, что правящая коалиция в ФРГ считает возможной отправку на переговоры России и ЕС дуэта Герхарда Шредера и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.