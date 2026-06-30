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14:03, 30 июня 2026Мир

Германия и Нидерланды открыли военный командный центр в Прибалтике

В Балтийском регионе заработал германо-голландский штаб НАТО для сдерживания России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom

Германия и Нидерланды создали в Прибалтике военный командный центр для сдерживания России в рамках подготовки к саммиту НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Первый германо-голландский корпус принял командование частью обороны восточного фланга альянса от Многонационального корпуса «Северо-Восток». Церемония передачи прошла во вторник в эстонском городе Валга на границе с Латвией.

«Добавив еще один высокоэффективный штаб на восточный фланг НАТО, мы повысим нашу боеготовность, укрепим структуры командования и управления и усилим нашу способность сдерживать любого потенциального противника», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Новый штаб станет тактическим центром управления подразделениями НАТО в Эстонии и Латвии, а также национальными силами. Он будет отвечать за проведение учений, подготовку и оборону региона в случае возможного конфликта.

Ранее Швеция и Польша договорились углубить сотрудничество в сфере обороны и безопасности в регионе Балтийского моря. Страны заключили так называемый пакт Балтийского моря

Стокгольм и Варшава будут совместно планировать операции, проводить учения, обмениваться информацией и укреплять взаимодействие. Особое внимание стороны намерены уделить усилению сдерживания в регионе. Помимо этого, страны договорились развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности и технологий.

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