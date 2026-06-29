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17:44, 29 июня 2026Мир

Швеция и Польша заключили пакт Балтийского моря по обороне

Польша и Швеция договорились укреплять сдерживание в Балтийском море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kapa1966 / Shutterstock / Fotodom

Швеция и Польша договорились углубить сотрудничество в сфере обороны и безопасности в регионе Балтийского моря. Страны заключили так называемый пакт Балтийского моря, сообщает Affarsvarlden со ссылкой на канцелярию шведского правительства.

Как говорится в заявлении, Стокгольм и Варшава будут совместно планировать операции, проводить учения, обмениваться информацией и укреплять взаимодействие. Особое внимание стороны намерены уделить усилению сдерживания в регионе.

Помимо этого, страны договорились развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности и технологий.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал две страны, представляющие угрозу для России. По его мнению, таковыми являются Финляндия и Швеция. Безпалько объяснил, что Хельсинки и Стокгольм вошли в состав НАТО, а потому через них Вашингтон может оказывать давление на Москву.

По его словам, особый интерес для США представляет северо-западное направление России. «У нас там нет мощных группировок. А американцы через Скандинавию и Аляску давно метят в Арктику — хотят взять под контроль Северный морской путь», — указал политолог.

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