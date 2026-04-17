12:51, 17 апреля 2026Россия

«Решение принято давно». В России заявили о подготовке к возможным ударам по местам сборки дронов ВСУ в Европе

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Решение о возможных ударах по местам сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины в Европе уже принято. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Я думаю, решение принято давно. Вопрос, когда оно будет реализовано. Когда верховный [главнокомандующий] сочтет нужным, оно реализуется, тогда и будут удары

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Депутат подчеркнул, что Москва не допустит, чтобы летательное оружие беспрепятственно попадало из стран еврозоны прямиком в руки Киеву. Парламентарий заметил, что России нужно нивелировать угрозу новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), так что сейчас важно усилить собственные удары по критической и военной инфраструктуре противника.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Раскрыты адреса предприятий, производящих БПЛА для ударов по России

Министерство обороны (МО) России перечислило адреса предприятий в странах Европы, которые занимаются сборкой дронов для ударов по российским регионам.

В списке оказались 11 филиалов украинских организаций, которые расположены в Британии, ФРГ, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. На указанных заводах специалисты производят БПЛА типов «Лютый», «Анубис», «Да Винчи», «Булава», «Стикер», FP-1, FP-2, «ХаКи» АК-1000 и многие другие. Также на предприятиях изготавливают запчасти для дронов.

Фото: Stringer / Reuters

Еще 10 перечисленных в списке предприятий в Европе занимаются исключительно созданием комплектующих для беспилотников. Такие заводы обнаружили в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции. Согласно сведениям от МО, они отправляют Киеву поршневые и турбореактивные двигатели, модули подключения к сотовой связи и многое другое.

В российском оборонном ведомстве заявили, что из-за неудач ВСУ на поле боя европейские союзники Киева решили еще больше нарастить поставки Украине дронов. В Минобороны подчеркнули, что подобное решение со стороны Европейского союза (ЕС) расценивается «как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте».

В Европе признали планы по подготовке к войне с Россией

ЕС рассчитывает растянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к возможной войне с Россией. Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил Бельгии генерал Фредерик Вансина.

К 2030 году нам необходимо быть в состоянии сказать российскому руководству, что даже без американцев они не выиграют войну против Европы. У нас еще есть несколько лет. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают для нас это время

Фредерик Вансинаначальник бельгийского Генштаба

Вансина не стал скрывать, что именно из-за этого Европа до последнего поддерживает стремление Киева продолжать боевые действия с Москвой. При этом военный заметил, что европейцам не стоит поддаваться панике прямо сейчас, так как конфликт с Россией еще очень не скоро выйдет на первое место.

В России также высказались о неизбежности войны с еврозоной. Журналист Михаил Антонов заметил, что Европа давно видит в лице Москвы врага, но предпочитает вести бои не своими руками, поэтому уже сейчас регион можно назвать «глубоким промышленным тылом» Украины. «Сегодняшнее заявление о том, что в течение года Украина получит 120 тысяч беспилотников различного типа не оставляет сомнений, что Украину будут использовать до конца как таран для ослабления России», — резюмировал Антонов.

