Зеленский раскрыл подробности сделки с Европой по беспилотникам. Что Киев пообещал в обмен на ударные дроны?

Зеленский заявил, что Украина разработала специальный формат соглашения по БПЛА

Украина разработала формат соглашения по беспилотникам для своих партнеров. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Украина разработала специальный формат соглашения по безопасности, которое мы называем форматом Drone Deal (соглашение по дронам)», — сказал политик. По его словам, Киев готов предоставить свои оборонные способности в отношении БПЛА, ракет, средств радиоэлектронной борьбы и обмена данными, а в таком формате сотрудничества заинтересована и Италия.

Ранее Украина и Германия уже подписали соглашения на четыре миллиарда евро. Договоры касаются касаются усиления систем противовоздушной обороны и увеличения инвестиций в производство дронов. Кроме того, помимо «тысяч» дронов-камикадзе с искусственным интеллектом, Германия хочет выпускать для Украины дальнобойные дроны Anubis. Как уточняет Центр анализа стратегий и технологий, Anubis — это копия российской «Герани-2» и иранского Shahed-136.

Нидерланды похвастались помощью Украине в производстве дронов

Глава министерства обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус похвасталась тем, что ее страна помогает Украине производить дроны. «Речь идет о двух типах беспилотников. Это БПЛА, способные собирать информацию, и беспилотники, предназначенные исключительно для нанесения ударов», — подчеркнула она. Министр также отметила, что Нидерланды выделили 248 миллионов евро на производство дронов для Украины.

7000000 FPV-дронов произведет Россия в 2026 году, по оценкам Минобороны Украины

По словам главы военного ведомства, сотрудничество с Киевом позволяет Нидерландам учиться современным методам ведения боевых действий. Также она отметила, что подобное взаимодействие «помогает укреплять» соответствующую отрасль и открывает возможности для бизнес-сообщества.

Европу уличили во втягивании в войну с Россией

Европейские правители своими действиями втягивают страны в войну с Россией вместо того, чтобы укреплять свою безопасность, заявили в Минобороны России. «Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям», — сказано в публикации ведомства.

Военное ведомство обнародовало список адресов европейских предприятий с информацией о типах производимых там беспилотников и комплектующих к ним. Позднее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию Минобороны с перечнем европейских производителей дронов для Украины.

Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий. Спокойной ночи, европейские партнеры Дмитрий Медведев Зампред Совбеза РФ

В своем сообщении он также подчеркнул, что заявление МО РФ следует понимать предельно буквально.