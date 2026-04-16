Украина разработала формат соглашения по беспилотникам для своих партнеров. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
«Украина разработала специальный формат соглашения по безопасности, которое мы называем форматом Drone Deal (соглашение по дронам)», — сказал политик. По его словам, Киев готов предоставить свои оборонные способности в отношении БПЛА, ракет, средств радиоэлектронной борьбы и обмена данными, а в таком формате сотрудничества заинтересована и Италия.
Ранее Украина и Германия уже подписали соглашения на четыре миллиарда евро. Договоры касаются касаются усиления систем противовоздушной обороны и увеличения инвестиций в производство дронов. Кроме того, помимо «тысяч» дронов-камикадзе с искусственным интеллектом, Германия хочет выпускать для Украины дальнобойные дроны Anubis. Как уточняет Центр анализа стратегий и технологий, Anubis — это копия российской «Герани-2» и иранского Shahed-136.
Нидерланды похвастались помощью Украине в производстве дронов
Глава министерства обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус похвасталась тем, что ее страна помогает Украине производить дроны. «Речь идет о двух типах беспилотников. Это БПЛА, способные собирать информацию, и беспилотники, предназначенные исключительно для нанесения ударов», — подчеркнула она. Министр также отметила, что Нидерланды выделили 248 миллионов евро на производство дронов для Украины.
произведет Россия в 2026 году, по оценкам Минобороны Украины
По словам главы военного ведомства, сотрудничество с Киевом позволяет Нидерландам учиться современным методам ведения боевых действий. Также она отметила, что подобное взаимодействие «помогает укреплять» соответствующую отрасль и открывает возможности для бизнес-сообщества.
Европу уличили во втягивании в войну с Россией
Европейские правители своими действиями втягивают страны в войну с Россией вместо того, чтобы укреплять свою безопасность, заявили в Минобороны России. «Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям», — сказано в публикации ведомства.
Военное ведомство обнародовало список адресов европейских предприятий с информацией о типах производимых там беспилотников и комплектующих к ним. Позднее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию Минобороны с перечнем европейских производителей дронов для Украины.
Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий. Спокойной ночи, европейские партнеры
В своем сообщении он также подчеркнул, что заявление МО РФ следует понимать предельно буквально.