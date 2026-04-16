01:42, 16 апреля 2026

Зеленский раскрыл подробности сделки с Европой по беспилотникам. Что Киев пообещал в обмен на ударные дроны?

Марина Совина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина разработала формат соглашения по беспилотникам для своих партнеров. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Украина разработала специальный формат соглашения по безопасности, которое мы называем форматом Drone Deal (соглашение по дронам)», — сказал политик. По его словам, Киев готов предоставить свои оборонные способности в отношении БПЛА, ракет, средств радиоэлектронной борьбы и обмена данными, а в таком формате сотрудничества заинтересована и Италия.

«Ни сострадания, ни ненависти» Российские военные наступают на Славянск. Какие испытания их ждут на пути к главной крепости ВСУ?
«Ни сострадания, ни ненависти» Российские военные наступают на Славянск. Какие испытания их ждут на пути к главной крепости ВСУ?
Ранее Украина и Германия уже подписали соглашения на четыре миллиарда евро. Договоры касаются касаются усиления систем противовоздушной обороны и увеличения инвестиций в производство дронов. Кроме того, помимо «тысяч» дронов-камикадзе с искусственным интеллектом, Германия хочет выпускать для Украины дальнобойные дроны Anubis. Как уточняет Центр анализа стратегий и технологий, Anubis — это копия российской «Герани-2» и иранского Shahed-136.

Нидерланды похвастались помощью Украине в производстве дронов

Глава министерства обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус похвасталась тем, что ее страна помогает Украине производить дроны. «Речь идет о двух типах беспилотников. Это БПЛА, способные собирать информацию, и беспилотники, предназначенные исключительно для нанесения ударов», — подчеркнула она. Министр также отметила, что Нидерланды выделили 248 миллионов евро на производство дронов для Украины.

7000000
FPV-дронов

произведет Россия в 2026 году, по оценкам Минобороны Украины

По словам главы военного ведомства, сотрудничество с Киевом позволяет Нидерландам учиться современным методам ведения боевых действий. Также она отметила, что подобное взаимодействие «помогает укреплять» соответствующую отрасль и открывает возможности для бизнес-сообщества.

Европу уличили во втягивании в войну с Россией

Европейские правители своими действиями втягивают страны в войну с Россией вместо того, чтобы укреплять свою безопасность, заявили в Минобороны России. «Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям», — сказано в публикации ведомства.

Военное ведомство обнародовало список адресов европейских предприятий с информацией о типах производимых там беспилотников и комплектующих к ним. Позднее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию Минобороны с перечнем европейских производителей дронов для Украины.

Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий. Спокойной ночи, европейские партнеры

Дмитрий МедведевЗампред Совбеза РФ

В своем сообщении он также подчеркнул, что заявление МО РФ следует понимать предельно буквально.

