Медведев пожелал «европейским партнерам» спокойного сна

22:05, 15 апреля 2026Россия

Медведев пожелал Европе спокойного сна после публикации списка Минобороны России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Medvedev's Secretariat / Handout / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию Минобороны со списком мест производства дронов для Украины в Европе. На своей странице в соцсети X он пожелал «европейским партнерам» спокойного сна.

«Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий. Спокойной ночи, европейские партнеры», — написал Медведев.

В своем сообщении он также подчеркнул, что заявление МО РФ следует понимать предельно буквально.

Ранее Министерство обороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. В списке содержится 21 адрес.

