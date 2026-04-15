Медведев пожелал «европейским партнерам» спокойного сна

Медведев пожелал Европе спокойного сна после публикации списка Минобороны России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию Минобороны со списком мест производства дронов для Украины в Европе. На своей странице в соцсети X он пожелал «европейским партнерам» спокойного сна.

«Когда удары станут реальностью, зависит от дальнейшего развития событий. Спокойной ночи, европейские партнеры», — написал Медведев.

В своем сообщении он также подчеркнул, что заявление МО РФ следует понимать предельно буквально.

Ранее Министерство обороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. В списке содержится 21 адрес.