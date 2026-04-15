23:29, 15 апреля 2026

Страна ЕС похвасталась помощью Украине в производстве дронов

Минобороны Нидерландов призналось в содействии Украине в производстве дронов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Фото: Reuters

Глава министерства обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус похвасталась тем, что ее страна помогает Украине производить дроны. Об этом она заявила в интервью телеканалу NPO 1.

«Речь идет о двух типах беспилотников. Это беспилотники, способные собирать информацию, и беспилотники, предназначенные исключительно для нанесения ударов», — подчеркнула она.

Министр также отметила, что Нидерланды выделили 248 миллионов евро на производство дронов для Украины. По ее словам, производство беспилотников «помогает укреплять» соответствующую отрасль в Нидерландах.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что руководство ряда европейских стран приняло решение наращивать производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории России.

