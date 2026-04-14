Глава Минобороны Украины раскрыл подробности «мегасделки» с Германией

Федоров рассказал о трех составляющих «мегасделки» Украины с Германией

Украина и Германия подписали три важных соглашения. Подробности «мегасделки» раскрыл глава Минобороны Украины Михаил Федоров в Telegram.

«Согласован новый масштабный пакет сотрудничества с Германией на 4 миллиарда евро», — рассказал он.

По словам Федорова, соглашения, заключенные Киевом и Берлином, касаются усиления систем противовоздушной обороны, а также увеличение инвестиций в производство дронов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией. Он отметил, что разрабатываемые соглашения могут стать крупнейшим в этой сфере договором между европейскими государствами.

