20:29, 15 апреля 2026Экономика

Европейская страна потратит сотни миллионов евро на дроны для Украины

Нидерланды выделят €248 млн на производство боевых беспилотников для Украины
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Нидерландов выделит 248 миллионов евро на производство боевых беспилотников для Украины. Об этом после встречи с коллегами из стран НАТО и генеральным секретарем альянса Марком Рютте заявила министр обороны королевства Дилан Йешилгез-Зегериус, передает Reuters.

Она подчеркнула, что дроны играют решающую роль на современном поле боя, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют их «с невероятным мастерством» для отражения российских атак.

По словам главы военного ведомства, сотрудничество с Киевом позволяет Нидерландам учиться современным методам ведения боевых действий, а также открывает возможности для бизнес-сообщества.

Ранее Министерство обороны России осудило решение ряда европейских стран нарастить производство и поставки боевых беспилотников Украине. Указывается, что этот шаг ведет «к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте». По оценке ведомства, применение Киевом произведенных Европой БПЛА ведет к «непредсказуемым последствиям». К каким именно, в Минобороны не уточнили.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров раскрыл подробности «мегасделки» с Германией на четыре миллиарда евро, о которой говорил президент республики Владимир Зеленский. Он указал, что соглашения касаются усиления систем противовоздушной обороны, а также увеличения инвестиций в производство дронов.

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

    Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

    В России назвали условие для справедливого мира на Украине

    В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

    Белый дом высказался о продлении перемирия в Иране

    Зеленский рассказал о нарушенном Трампом обещании

    Украину предупредили о последствиях победы Мадьяра

    Россиянам перечислили пять самых вредных туалетных привычек

    Заморозки нанесли рекордный ущерб родине шампанского

    Зеленский заявил о выделении новой помощи Украине

    Все новости
