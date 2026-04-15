Европу втягивают в войну с Россией, заявило Минобороны. Москва обратилась к европейцам из-за растущих поставок дронов Киеву

Минобороны РФ уличило Европу во втягивании в войну с Россией

На фоне роста потерь и нехватки живой силы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) руководство ряда европейских стран приняло решение наращивать производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории России. Об этом объявило Министерство обороны РФ.

Увеличение поставок БПЛА осуществят за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов, отметили в ведомстве. «Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — говорится в сообщении.

Европу уличили во втягивании в войну с Россией

Европейские правители своими действиями втягивают страны в войну с Россией вместо того, чтобы укреплять свою безопасность, заявили в МО.

«Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям», — сказано в публикации ведомства.

В своем посте Минобороны также обнародовало список адресов европейских предприятий с информацией о типах производимых там беспилотников и комплектующих к ним.

Украина и Германия заключили «мегасделку»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявлял о заключении с Германией «мегасделки». О подписании трех соглашений на четыре миллиарда евро во вторник, 14 апреля, сообщил глава Минобороны Украины Михаил Федоров. Он уточнял, что пакет сотрудничества касается усиления систем противовоздушной обороны и увеличения инвестиций в производство дронов.

В Telegram-канале «Политика Страны» поясняли, что Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет-перехватчиков для Patriot и передаст Киеву 36 пусковых установок IRIS-T, а еще вложит 300 миллионов евро в производство дальнобойного украинского оружия. Кроме того, страны запускают совместное производство дронов с ИИ. Как отметили авторы канала, первую партию составят пять тысяч дронов.

Помимо «тысяч» дронов-камикадзе с искусственным интеллектом Германия хочет выпускать для Украины дальнобойные дроны Anubis. Как уточняет Центр анализа стратегий и технологий, Anubis — это копия российской «Герани-2» и иранского Shahed-136.

Великобритания анонсировала крупнейшую в истории поставку дронов Украине

Великобритания объявила о крупнейшем в своей истории пакете военной помощи для Киева. В 2026 году страна планирует отправить Украине не менее 120 тысяч беспилотников различных типов.

В поставку войдут тысячи ударных дронов дальнего радиуса действия, разведывательные аппараты, логистические беспилотники и морские системы. Все они прошли боевые испытания на передовой. Отмечается, что поставки новой партии начались уже в текущем месяце.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в решении британского правительства о поставках Украине БПЛА рассмотрел риск возникновения прямого конфликта Великобритании с Россией. «Это беспрецедентная эскалация конфликта со стороны Лондона, ведущая в прямую войну против России. Сегодня Министерство обороны Великобритании также встретится с другими европейскими министрами для обсуждения войны против России», — сказал политик.