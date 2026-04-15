Британия объявила о крупнейшей в истории поставке дронов для Украины

Великобритания объявила о крупнейшей в истории поставке дронов для Украины

Великобритания объявила о крупнейшем в своей истории пакете военной помощи для Киева. Украина получит не менее 120 тысяч беспилотников различных типов. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

В поставку войдут тысячи ударных дронов дальнего радиуса действия, разведывательные аппараты, логистические беспилотники и морские системы. Все они прошли боевые испытания на передовой.

Поставки новой партии начались уже в этом месяце. О планах Лондона стало известно накануне заседания Контактной группы по обороне Украины, которое пройдет в Берлине под председательством министра обороны Британии Джона Хили.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании по вопросам оборонной готовности и промышленности Люк Поллард заявил, что опыт действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией является ценным ресурсом для стран Запада с точки зрения планирования военной доктрины и развития потенциала.

Поллард оценил значение опыта ВСУ в сфере беспилотных технологий и цифровой координации боевых действий для оборонной политики Великобритании и Организации Североатлантического договора (НАТО), отметив продолжающийся обмен инновациями между Лондоном и Киевом. По мнению замглавы МО Британии, партнерство в сфере обороны и инноваций укрепит безопасность обеих стран.