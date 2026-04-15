Британия объявила о крупнейшей в истории поставке дронов для Украины

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 15 апреля 2026Мир

Великобритания объявила о крупнейшей в истории поставке дронов для Украины
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Orel Cohen / Reuters

Великобритания объявила о крупнейшем в своей истории пакете военной помощи для Киева. Украина получит не менее 120 тысяч беспилотников различных типов. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

В поставку войдут тысячи ударных дронов дальнего радиуса действия, разведывательные аппараты, логистические беспилотники и морские системы. Все они прошли боевые испытания на передовой.

Поставки новой партии начались уже в этом месяце. О планах Лондона стало известно накануне заседания Контактной группы по обороне Украины, которое пройдет в Берлине под председательством министра обороны Британии Джона Хили.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании по вопросам оборонной готовности и промышленности Люк Поллард заявил, что опыт действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией является ценным ресурсом для стран Запада с точки зрения планирования военной доктрины и развития потенциала.

Поллард оценил значение опыта ВСУ в сфере беспилотных технологий и цифровой координации боевых действий для оборонной политики Великобритании и Организации Североатлантического договора (НАТО), отметив продолжающийся обмен инновациями между Лондоном и Киевом. По мнению замглавы МО Британии, партнерство в сфере обороны и инноваций укрепит безопасность обеих стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

    В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

    Российского производителя лифтов собрались обанкротить

    Долина назвала свой райдер скромным

    Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

    Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

    Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

    Россиянам назвали сорта помидоров для выращивания на балконе

    Россиянки стали реже ходить к гинекологам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok