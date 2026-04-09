«Только два пути». Буданов назвал варианты будущего для Украины. В чем они заключаются?

Буданов: Украина должна либо стать великой, либо потерять субъектность

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал два сценария будущего для страны.

«У маленьких стран нет роскоши быть слабыми и при этом оставаться на карте мира в качестве полноценного субъекта. Поэтому у таких стран есть только два пути: либо стать сильными и могущественными, либо медленно исчезнуть в тени более могущественных соседей», — порассуждал он, рассказывая о встрече со студентами Киевской школы экономики. Он также выразил убеждение, что Украина обязана стать великой страной.

Также Буданов отметил, что Украине, чтобы выжить во все более сложном и непредсказуемом мире, нужно осуществить новую индустриализацию, изобретать и внедрять новые технологии. «Это непростой, но безальтернативный путь», — добавил он.

Стало известно, что Буданов собирал депутатов на «откровенную встречу»

Накануне сообщалось, что Кирилл Буданов 6 апреля собирал депутатов Верховной Рады на «откровенную встречу». На ней присутствовало руководство украинского парламента и профильных комитетов.

«Разговор продолжался в "конструктивной" атмосфере и преимущественно касался проблемных законопроектов, в частности, после критики правительства и протестов депутатов», — передает издание. По итогам встречи было закрыто около 30 процентов спорных вопросов.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Ранее глава ОП признал неудобный факт о мобилизации, заявив о нежелании украинцев воевать. «Армии нужен человеческий капитал. А люди смотрят телевизор, смотрят интернет, Telegram и так далее — несильно хотят идти воевать. А минимальный план существует. Между этими двумя реальностями мостика не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут, их придется мобилизовать», — сказал Буданов.

Чиновник также призвал не ждать чуда от изменения названия ТЦК или формата его работы, поскольку суть процесса останется прежней. Буданов отметил, что без мобилизации «фронт упадет».

Буданов оказался на втором и третьем местах в рейтинге доверия украинцев

В конце февраля данные исследования международной компании Ipsos показали, что первое место в рейтинге доверия украинцев занимает посол Украины в Лондоне, экс-главком украинской армией Валерий Залужный, он набрал 63 процента. Второе и третье места занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.

В марте же утверждалось, что в ОП возник конфликт между президентом Владимиром Зеленским и Будановым. Последний настаивает на заключении рамочной сделки, основанной на предложениях президента США Дональда Трампа, считая позицию Киева слабой на фоне эскалации на Ближнем Востоке.