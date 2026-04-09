Бывший СССР
14:26, 9 апреля 2026

Буданов назвал два сценария для Украины

Буданов: Украина должна стать великой страной или потерять субъектность
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У Украины есть два сценария будущего. Их назвал глава офиса президента республики Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), его слова приводит «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что малые страны должны либо укрепляться и развиваться, либо постепенно терять субъектность под давлением более сильных соседей. При этом он подчеркнул, что Украина обязана стать великой страной.

По словам Буданова, стране необходима новая индустриализация, развитие технологий и системные изменения. Он назвал этот путь безальтернативным для выживания государства.

Ранее стало известно, что глава офиса президента собрал депутатов Верховной Рады на «откровенную встречу». По данным «Новости.Live», в ходе встречи обсуждались проблемные законопроекты.

