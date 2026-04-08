Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:12, 8 апреля 2026

Глава ОП Зеленского Буданов собрал депутатов Рады на «откровенную встречу»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) собрал депутатов Верховной Рады на «откровенную встречу». Об этом сообщает издание «Новости.Live» в Telegram.

Уточняется, что закрытая встреча прошла 6 апреля. На ней присутствовало руководство украинского парламента и профильных комитетов.

«Разговор продолжался в "конструктивной" атмосфере и преимущественно касался проблемных законопроектов, в частности после критики правительства и протестов депутатов», — передает издание.

По итогам встречи было закрыто около 30 процентов спорных вопросов.

Ранее стало известно, что фракция Зеленского в Верховной Раде оказалась на грани распада. Сообщалось, что она столкнулась с серьезным внутренним кризисом из-за отказа части депутатов поддерживать нужные правительству законы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok