Бывший СССР
09:26, 27 февраля 2026

Зеленский не вошел в тройку лидеров доверия украинцев

Ipsos: Менее 50 % граждан доверяют Зеленскому, он занял четвертое место рейтинга
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Менее 50 процентов граждан Украины доверяют действующему президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные исследования международной компании Ipsos.

Данные исследования показывают, что первое место в рейтинге доверия украинцев занимает посол Украины в Лондоне, экс-главком украинской армии Валерий Залужный, он набрал 63 процента. Второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Большинство украинцев также отмечает, что страна развивается скорее по неправильному, чем по правильному пути. Однако треть по-прежнему не уверена.

Ранее Зеленский признался, что иногда думает о втором сроке на посту главы государства, но пойдет на выборы лишь в случае продолжения специальной военной операции (СВО). Позднее Верховная Рада Украины анонсировала законопроект о проведении выборов, который разрабатывается с привлечением экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии.

