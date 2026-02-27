Ipsos: Менее 50 % граждан доверяют Зеленскому, он занял четвертое место рейтинга

Менее 50 процентов граждан Украины доверяют действующему президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные исследования международной компании Ipsos.

Данные исследования показывают, что первое место в рейтинге доверия украинцев занимает посол Украины в Лондоне, экс-главком украинской армии Валерий Залужный, он набрал 63 процента. Второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Большинство украинцев также отмечает, что страна развивается скорее по неправильному, чем по правильному пути. Однако треть по-прежнему не уверена.

Ранее Зеленский признался, что иногда думает о втором сроке на посту главы государства, но пойдет на выборы лишь в случае продолжения специальной военной операции (СВО). Позднее Верховная Рада Украины анонсировала законопроект о проведении выборов, который разрабатывается с привлечением экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии.