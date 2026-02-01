Реклама

Зеленский задумался о втором сроке

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что иногда думает о втором сроке на посту главы государства. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Я иногда думаю о втором президентском сроке, но все зависит от завершения конфликта», — сказал политик. Он добавил, что завершение боевых действий является обязательным условием проведения выборов.

19 января опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что Зеленский занял третью строчку в рейтинге доверия граждан, уступив место новому главе своего офиса Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и экс-главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ), послу Украины в Лондоне Валерию Залужному.

В частности, доверие Зеленскому подтвердили 62 процента респондентов, в то время как о доверии Залужному заявили 72 процента опрошенных, а Буданову — 70 процентов.

