20:37, 19 января 2026

Два украинских деятеля обошли Зеленского в рейтинге доверия

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский занял третью строчку в рейтинге доверия граждан, уступив место новому главе своего офиса Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и экс-главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ), послу Украины в Лондоне Валерию Залужному. Такие результаты показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС), сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Доверие действующему президенту подтвердили 62 процента граждан, в то время как о доверии Залужному заявили 72 процента опрошенных, а Буданову — 70 процентов.

Кроме того, лишь 21 и 19 процентов опрошенных соответственно заявили о недоверии к бывшему главкому и руководителю офиса президента. При этом 34 процента респондентов сказали, что не доверяют главе государства.

Ранее между Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла перепалка из-за неготовности столицы к российским ударам. Впоследствии глава города раскритиковал президента, заявив, что из-за принятого им закона районные власти не справляются со своими обязанностями.

