«Страна»: Между Зеленским и Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута в украинской столице, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, в своем обращении Зеленский заявил, что Киев, по его оценке, сделал «значительно меньше», чем другие регионы, и в последние дни он «не видит необходимой интенсивности работы». В связи с этим лидер страны призвал срочно принимать решения.

Кличко написал ответ, обвинив Зеленского и лояльных ему спикеров в «сплошном хейте». «Какой "интенсивности" в работе Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал?», — задался вопросом мэр столицы.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность столицы к ударам по объектам энергетической инфраструктуры. «Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы», — сказал он.