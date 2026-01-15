Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:38, 15 января 2026Бывший СССР

Между Зеленским и Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута

«Страна»: Между Зеленским и Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута в украинской столице, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, в своем обращении Зеленский заявил, что Киев, по его оценке, сделал «значительно меньше», чем другие регионы, и в последние дни он «не видит необходимой интенсивности работы». В связи с этим лидер страны призвал срочно принимать решения.

Кличко написал ответ, обвинив Зеленского и лояльных ему спикеров в «сплошном хейте». «Какой "интенсивности" в работе Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал?», — задался вопросом мэр столицы.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность столицы к ударам по объектам энергетической инфраструктуры. «Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Наиболее обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Каллас предложила начать выпивать на фоне мировой нестабильности

    Трамп раскрыл секрет своего ясного ума

    Парам подсказали способы разнообразить секс на отдыхе

    Специалист Минздрава назвал один из самых агрессивных видов рака

    В России назвали критическую дату для Трампа

    Между Зеленским и Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута

    Глава МИД Ирана Арагчи призвал Трампа отказаться от войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok