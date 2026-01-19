Кличко раскритиковал Зеленского за нерасчищенные сугробы на улицах Киева

Мэр Киева Кличко обвинил Зеленского в том, что столица не убрана от сугробов

Принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон о местной власти привел к тому, что районные власти не справляются с обязанностями по уборке улиц Киева от снега. За нерасчищенные сугробы украинского лидера раскритиковал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

«Я дал время до сегодняшнего вечера, чтобы исправить ситуацию! В противном случае я обращусь к президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), с просьбой принять кадровые меры», — заявил политик.

Он назвал закон Зеленского прекрасным в кавычках и напомнил, что по его нормам мэр не может вынести районным властям даже выговор.

Ранее Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко на посту мэра. Он подчеркнул, что ситуация в столице «особенно сложная», указав на неготовность города к энергетическому кризису по вине местных властей.