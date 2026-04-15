Минобороны предупредило о непредсказуемых последствиях ударов по России европейскими БПЛА

МО: Удары ВСУ при помощи европейских БПЛА ведут к непредсказуемым последствиям

Удары ВСУ по России при помощи европейских беспилотников ведут к непредсказуемым последствиям. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также добавили, что правители Европейских стран втягивают государства в войну с Россией вместо того, чтобы укреплять свою безопасность.

Ранее Великобритания объявила о крупнейшем в своей истории пакете военной помощи для Киева. Известно, что Украина получит не менее 120 тысяч беспилотников различных типов.