Германия выпустит «тысячи» копий «Герани» для Украины

Германия выпустит «тысячи» похожих на «Герани» дронов Anubis для Киева

Немецкая компания Auterion Airlogix Joint Venture получила контракт на производство барражирующих боеприпасов, похожих на российские «Герани». Об этом сообщает Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

Соглашение профинансировало правительство Германии. Отмечается, что в рамках контракта выпустят «тысячи» дронов-камикадзе с искусственным интеллектом для Киева. Компания будет производить тактические аппараты Seth-X, похожие на российские «Изделия-51» из состава комплекса «Ланцет». Также Auterion хочет выпускать дальнобойные дроны Anubis.

Судя по фото, Anubis — это копия российской «Герани-2» и иранского Shahed-136. Аппарат с треугольным крылом оснащен двигателем внутреннего сгорания с толкающим винтом. Можно допустить, что характеристики Anubis сравнимы с серийными аппаратами этого класса. Shahed-136 несет боевую часть весом около 50 килограммов, а дальность полета дрона составляет 2000 километров.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что у Киева есть отдельные образцы целых «Гераней», поскольку их корпус выдерживает падение с большой высоты.