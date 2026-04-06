Депутат Рады заявил о готовности ВСУ воевать 10 лет. На Украине ему предложили ответить на один вопрос, чтобы не выглядеть идиотом

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны вести боевые действия «10 лет и даже больше». К такому выводу депутат пришел после оценки численности личного состава украинских войск.

По мнению Мережко, в распоряжении Киева достаточно «людских ресурсов», чтобы продолжать воевать.

Ключевая проблема заключается в том, как управлять этими ресурсами и как создать психологические стимулы, потому что, увидев армию уклонистов от призыва, вы сами не захотите воевать Александр Мережко председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики

Депутат пожаловался, что сейчас украинцы воспринимают службу в ВСУ как билет в один конец, так как не видят ротации кадров на передовой. «Если бы они знали, что им предстоит сражаться всего год, и на этом все, а потом можно будет отдохнуть, то они были бы более склонны вступить в армию», — объяснил он.

На Украине раскритиковали слова Мережко

Народный депутат Верховной Рады Максим Бужанский иронично высказался о словах Мережко. Он порекомендовал коллеге ответить на один вопрос, чтобы не выглядеть «настолько идиотом, насколько он им выглядит обычно».

Бужанский предложил Мережко сразу указать, сколько именно из этих десяти лет намерен воевать лично он. Такое развитие событий было бы честным и справедливым, отметил политик.

Причем, ранее главком ВСУ Александр Сырский признался, что украинской армии не хватает людей, готовых воевать. Он также назвал процесс мобилизации в стране недостаточным.

В России призвали украинцев задуматься

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в ответ на заявление Мережко сказал, что на Украине к гражданам относятся не как к людям, а как к ресурсу. В связи с этим он призвал украинцев задуматься над тем, кем они являются для руководства.

«Ресурсов хватит на 10 лет». Ну, понятно, как угля, нефти, полезных ископаемых. Вот к чему они приравнивают украинцев. Украинцы должны задуматься над тем, что они не люди, а ресурс Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

По мнению Колесника, слова о способности воевать еще 10 лет пугают больше самих украинцев, нежели Россию.

«Это заявление еще раз подчеркивает, каким является украинский режим на сегодняшний день, договориться с ним невозможно. Пока сами люди не поймут, что вообще происходит у них в стране, никакого толку не будет», — отметил он.

В свою очередь, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал политическим пиаром слова Мережко о готовности ВСУ вести боевые действия еще 10 лет. В беседе с NEWS.ru он указал, что на Украине огромный дефицит людей, способных воевать.

«Там мужчины 18–45 лет, по сути, редкость (...) Сейчас возраст тех, кого отлавливают сотрудники ТЦК, чтобы потом мобилизовать, составляет 40–60 лет. Это люди с ограниченными возможностями здоровья. Мобилизация женщин, которую сейчас активно обсуждают на Украине, — тоже спорная идея», — объяснил Матвийчук, отметив, что украинские политики любят сотрясать воздух.

