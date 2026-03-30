Главком ВСУ признался в нехватке личного состава

Главком ВСУ Сырский: Украинской армии не хватает обученных людей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше всего нуждаются в пополнении личного состава. Украинской армии не хватает людей, готовых воевать, заявил главком ВСУ Александр Сырский в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА Новости.

По его словам, еще два года назад ВСУ больше всего нуждались в снарядах, однако теперь приоритеты изменились. «Сейчас [больше всего нужны] подготовленные люди, которые обучены, которые готовы выполнять воинский долг. Потому что мобилизация — это основной источник пополнения потребностей ВСУ», — сказал Сырский.

Он также признал процесс мобилизации в стране недостаточным.

Ранее Сырский, говоря об уклонистах, заявил, что не знает, как они будут смотреть в глаза детям и друг другу.