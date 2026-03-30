Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:10, 30 марта 2026Бывший СССР

Главком ВСУ признался в нехватке личного состава

Главком ВСУ Сырский: Украинской армии не хватает обученных людей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше всего нуждаются в пополнении личного состава. Украинской армии не хватает людей, готовых воевать, заявил главком ВСУ Александр Сырский в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА Новости.

По его словам, еще два года назад ВСУ больше всего нуждались в снарядах, однако теперь приоритеты изменились. «Сейчас [больше всего нужны] подготовленные люди, которые обучены, которые готовы выполнять воинский долг. Потому что мобилизация — это основной источник пополнения потребностей ВСУ», — сказал Сырский.

Он также признал процесс мобилизации в стране недостаточным.

Ранее Сырский, говоря об уклонистах, заявил, что не знает, как они будут смотреть в глаза детям и друг другу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok