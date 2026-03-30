Главком ВСУ высказался об уклонистах

Сырский об уклонистах: Не знаю, как они будут смотреть в глаза детям, друг другу

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский высказался об уклонистах. Его слова приводит Telegram-канал Insider UA.

«Я не знаю, как они будут смотреть в глаза детям, друг другу», — заявил главком.

Он оценил мобилизацию на Украине на шесть-семь баллов из десяти, отметив, что главной задачей является пресечение нарушений и увеличение числа мотивированных людей в рядах ВСУ.

Ранее Сырский рассказал, что ВС России усилили давление сразу на нескольких участках фронта в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

