22:19, 30 марта 2026Бывший СССР

Сырский об уклонистах: Не знаю, как они будут смотреть в глаза детям, друг другу
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globalookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский высказался об уклонистах. Его слова приводит Telegram-канал Insider UA.

«Я не знаю, как они будут смотреть в глаза детям, друг другу», — заявил главком.

Он оценил мобилизацию на Украине на шесть-семь баллов из десяти, отметив, что главной задачей является пресечение нарушений и увеличение числа мотивированных людей в рядах ВСУ.

Ранее Сырский рассказал, что ВС России усилили давление сразу на нескольких участках фронта в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

    Последние новости

    В России хотят ввести лимит на VPN-трафик. Что это значит и сколько будет стоить каждый лишний гигабайт?

    Москвичей предупредили о проснувшихся гадюках

    Возможный агент «Моссада» смог сбежать от «Хезболлы» и спрятался в посольстве Украины

    США предрекли опустошение арсенала

    В России нашли действенный способ убрать подростков на питбайках с дорог

    Белый дом раскрыл крайний срок заключения сделки с Ираном

    Главком ВСУ высказался об уклонистах

    Депутаты попросили разъяснить остановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона

    В Совфеде заявили о риске начала ядерной гонки из-за ударов по Ирану

    Съемки «Лары Крофт» остановили из-за травмы исполнительницы главной роли

    Все новости
