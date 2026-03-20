Бывший СССР
22:40, 20 марта 2026

Главком ВСУ отметил перемены на фронте со стороны ВС России

Главком ВСУ Сырский: ВС РФ усилили давление сразу на нескольких участках фронта
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

ВС России усилили давление сразу на нескольких участках фронта в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Такие перемены отметил главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

По словам украинского главнокомандующего, российские военные активизировались, как только начали меняться погодные условия в зоне боевых действий.

«Уже несколько дней подряд количество боевых столкновений превышает 200. Активность превосходящих сил врага требует от нас новых, асимметричных решений», — добавил Сырский.

В то же время, по словам главкома ВСУ, в российских войсках значительно выросли потери живой силы. До этого сообщалось о массовых потерях в рядах украинской армии, а также о том, что в стране собираются усилить мобилизацию из-за нехватки военных кадров.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Минпромторг предложил начать ставить отметки на запчасти для машин

    Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях

    На Западе подсчитали прибыль России от конфликта на Ближнем Востоке

    Трамп заявил о победе над Ираном

    Лыжник Коростелев заявил о непонимании Большунова

    Сотрудник ТЦК напал на женщин и попал на видео

    Трамп заявил о возможности дожить до 200 лет

    Evolute поднял цены на одну машину в России

    Американский подполковник в отставке сделал неожиданное заявление об Иране

    Все новости
