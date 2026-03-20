Главком ВСУ отметил перемены на фронте со стороны ВС России

Главком ВСУ Сырский: ВС РФ усилили давление сразу на нескольких участках фронта

ВС России усилили давление сразу на нескольких участках фронта в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Такие перемены отметил главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram-канале.

По словам украинского главнокомандующего, российские военные активизировались, как только начали меняться погодные условия в зоне боевых действий.

«Уже несколько дней подряд количество боевых столкновений превышает 200. Активность превосходящих сил врага требует от нас новых, асимметричных решений», — добавил Сырский.

В то же время, по словам главкома ВСУ, в российских войсках значительно выросли потери живой силы. До этого сообщалось о массовых потерях в рядах украинской армии, а также о том, что в стране собираются усилить мобилизацию из-за нехватки военных кадров.