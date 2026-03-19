На Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации

Близкий к офису Зеленского источник анонсировал усиление мобилизации на Украине

На Украине усилят мобилизацию. Такое заявление сделал близкий к офису президента (ОП) Владимира Зеленского Telegram-канал «Сотрудник ОП».

«Также будет усилена мобилизация. Будут приняты непопулярные решения касаемо бронирования и СЗЧ (самовольное оставление частей — прим. «Ленты.ру»), которые пока не могу разглашать», — анонсировал источник.

Отмечается, что это вынужденная мера. 18 марта появилась информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли массовые потери в Сумской области в феврале.

Ранее в России рассказали, что на Харьковщине появилась «черная дыра», где исчезают украинские военнослужащие. Сообщается, что ВСУ несут значительные потери у села Зыбино в Волчанском районе, а командование сознательно занижает цифры.