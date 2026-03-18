00:14, 19 марта 2026

Стало известно о массовом исчезновении солдат ВСУ на Харьковщине

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали или погибли у села Зыбина в Волчанском районе. Об этом сообщает ТАСС

Источник в российских силовых структурах рассказал, что на Харьковщине появилась «черная дыра», где исчезают украинские военнослужащие.

«На этот раз речь идет о небольшом селе Зыбино (Волчанский район Харьковской области). Только анализ объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — отметил информатор.

Также известно, что большинство солдат ВСУ были уничтожены у соседнего села Волчанские Хутора. Украинское командование считает его «стратегически важным», поэтому каждый день отправляет туда мобилизованных.

Ранее сообщалось, что село Садки Сумской области стало местом, где бойцы ВСУ пропадают навсегда. Родственники солдат 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ начали заявлять, что в районе Садков начали без вести пропадать военные подразделения.

