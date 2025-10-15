Бывший СССР
«Черная дыра» в зоне СВО заставила бойцов ВСУ пропасть навсегда

ТАСС: Бойцы ВСУ пропадают навсегда в Садках Сумской области, как в черной дыре
Село Садки Сумской области стало местом, где бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропадают навсегда. Об этой «черной дыре» в зоне специальной военной операции (СВО) рассказал источник ТАСС в силовых структурах РФ.

Согласно его информации, родственники солдат 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ начали заявлять, что в районе населенного пункта Садки начали без вести пропадать военные подразделения.

«Отметим, что этот населенный пункт уже давно является своеобразной "черной дырой" для украинской армии», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее ВС России атаковали позиции ВСУ в Сумской области, удар попал на видео. Для атаки была задействована тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

