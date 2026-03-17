РИА Новости: В феврале ВСУ понесли массовые потери в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли массовые потери в Сумской области в феврале. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов показал, что в феврале массовые потери в Сумском районе понесла 158-я отдельная механизированная бригада», — отметил источник.

На этом участке фронта ведут боевые действия российские группировка войск «Север». По данным Министерства обороны России, за сутки потери ВСУ на этом направлении составили 285 человек.

Ранее утверждалось, что командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ существенно занижает реальные потери подразделения в Харьковской области.