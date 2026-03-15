09:33, 15 марта 2026

Стало известно о массовом сокрытии потерь в одной из бригад ВСУ

Варвара Кошечкина
Фото: Andriy Andriyenko / AP

Командование 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно занижает реальные потери подразделения в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

В ходе допроса пленных выяснилось, что командование подразделения признает пропавшими без вести в Донбассе бойцов бригады, которые были уничтожены группировкой войск «Север» в Харьковской области.

На этом участке фронта ведут боевые действия российские группировки войск «Запад» и «Север». За минувшие сутки ВСУ потеряли здесь до 415 военнослужащих.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что тела погибших украинских военных лежат в посадках до момента, пока их не эвакуируют российские бойцы.

