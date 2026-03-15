Командование 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно занижает реальные потери подразделения в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.
В ходе допроса пленных выяснилось, что командование подразделения признает пропавшими без вести в Донбассе бойцов бригады, которые были уничтожены группировкой войск «Север» в Харьковской области.
На этом участке фронта ведут боевые действия российские группировки войск «Запад» и «Север». За минувшие сутки ВСУ потеряли здесь до 415 военнослужащих.
Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что тела погибших украинских военных лежат в посадках до момента, пока их не эвакуируют российские бойцы.