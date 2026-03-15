Стало известно о судьбе брошенных в посадках тел бойцов ВСУ

ТАСС: Брошенные тела солдат ВСУ приходится эвакуировать российским бойцам

Тела погибших украинских военных лежат в посадках до момента, пока их не эвакуируют российские бойцы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Значительная часть тел украинских военнослужащих остается лежать в посадках, пока их не эвакуируют российские бойцы», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что речь идет обо всей линии боевого соприкосновения и добавил, что эвакуацию проводят в те моменты, когда позволяет обстановка.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Козарян заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.