Депутат Рады заявил о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

Украине хватит людских ресурсов на 10 лет войны. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко изданию Independent.
«Если посмотреть на численность личного состава, то у нас достаточно людских ресурсов, чтобы продолжать сражаться в течение 10 лет и даже дольше», — рассказал депутат.
По его словам, главной проблемой Вооруженных сил Украины остается то, что украинские граждане воспринимают службу как «билет в один конец».
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что используя Украину как «щит», Европа в будущем может получить страну, которая будет «сильно вооруженной, глубоко травмированной и политически хрупкой».