WSJ: Европа рискует получить травмированную и хрупкую Украину

Используя Украину как «щит», Европа в будущем может получить страну, которая будет «сильно вооруженной, глубоко травмированной и политически хрупкой». Об этом написала газета The Wall Street Journal.

В публикации предупредили, что затянувшийся конфликт и непродуманная помощь Киеву извне могут создать страну с внутренними проблемами, которые будут угрожать другим государствам. При этом на данном этапе Европе проще оправдывать многие острые вопросы на Украине, включая принудительную мобилизацию, коррупцию и политическую нестабильность.

Ранее сообщалось, что в западных странах наблюдается рост милитаристских настроений и антироссийской риторики. Об этом написала немецкая газета Junge Welt.