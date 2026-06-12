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21:44, 12 июня 2026Мир

Украина и МВФ достигли соглашения по проведению реформ

МВФ и Киев решили пересмотреть сроки проведения реформ для получения кредита
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global look Press

Международный валютный фонд (МВФ) и Киев пришли к соглашению о пересмотре сроков реализации реформ, необходимых для получения нового кредита. Об этом говорится в заявлении фонда.

«Мы достигли договоренности о новом графике выполнения согласованных реформ на Украине», — сказано в заявлении.

Помимо этого, МВФ предварительно согласовал с украинскими властями выделение транша в размере 690 миллионов долларов в рамках новой кредитной программы. МВФ и Киев пришли к рабочему соглашению по результатам первого обзора четырехлетней программы поддержки Киева на общую сумму 8,1 миллиарда долларов.

Если Совет исполнительных директоров фонда одобрит это решение, Украина сможет получить около 690 миллионов долларов, что увеличит общую сумму финансирования по программе до 2,2 миллиарда долларов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь пообещала предоставить Киеву девять миллиардов евро до конца июня. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции в Брюсселе. Фон дер Ляйен также анонсировала скорое начало переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Речь шла о процессе, который начнется в ближайшие дни.

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