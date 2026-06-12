Глава ЕП Метсола: Страны Евросоюза одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии

Страны Европейского союза одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Европарламента Роберта Метсола в социальной сети X.

«Страны ЕС дали "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией, к чему долго призывал Европарламент», — заявила она. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, переговоры начнутся 15 июня и пройдут в рамках межправительственных конференций с Украиной и Молдавией в Люксембурге.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что возможное вступление в Европейский союз Украины, как и любой другой страны, должно основываться на ее заслугах. Дипломат отметила, что все должны соответствовать одним и тем же критериям и реализовывать их.