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21:17, 12 июня 2026Мир

Страны Евросоюза одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии

Глава ЕП Метсола: Страны Евросоюза одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберта Метсола

Роберта Метсола. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Страны Европейского союза одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Европарламента Роберта Метсола в социальной сети X.

«Страны ЕС дали "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией, к чему долго призывал Европарламент», — заявила она. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, переговоры начнутся 15 июня и пройдут в рамках межправительственных конференций с Украиной и Молдавией в Люксембурге.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что возможное вступление в Европейский союз Украины, как и любой другой страны, должно основываться на ее заслугах. Дипломат отметила, что все должны соответствовать одним и тем же критериям и реализовывать их.

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