Захарова назвала неонацизмом действия Зеленского против русского языка

Исключение украинским лидером Владимиром Зеленским русского языка из списка подлежащих защите на Украине— это неонацизм. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Неонацизм в действии», — посетовала она.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Об этом расказал депутат Рады Руслан Стефанчук.

До этого Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский своей политикой давления на русский язык предал как своих избирателей, так и своих предков.