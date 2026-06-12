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21:30, 12 июня 2026Россия

Захарова жестко раскритиковала решение Зеленского по русскому языку

Захарова назвала неонацизмом действия Зеленского против русского языка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Исключение украинским лидером Владимиром Зеленским русского языка из списка подлежащих защите на Украине— это неонацизм. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Неонацизм в действии», — посетовала она.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Об этом расказал депутат Рады Руслан Стефанчук.

До этого Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский своей политикой давления на русский язык предал как своих избирателей, так и своих предков.

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