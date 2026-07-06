Неизвестный хищник напал на мужчину в воде

В США неизвестный морской хищник укусил купальщика

В Нью-Йорке, США, купальщика госпитализировали с укусом. Об этом сообщает NBC 4.

Инцидент произошел на пляже, где находились около 100 тысяч человек. На их глазах мужчина возрастом около 30 лет с трудом вышел из воды и рухнул на песок. Его нога кровоточила. Один из спасателей снял с себя футболку, сделал из нее импровизированный жгут и наложил его пострадавшему.

Мужчину доставили в больницу. Какой морской хищник напал на него — неизвестно. По словам врачей, рана мужчины напоминает укус акулы.

Сразу после происшествия спасатели более часа не пускали никого в воду. Они осмотрели прибрежную акваторию, но акул не обнаружили. После этого купание разрешили.

Ранее сообщалось, что на Багамах 12-летний американец Паркер Ролл выжил после нападения акулы благодаря старшему брату Джеку. Тот наложил на ногу Паркера жгут и остановил кровотечение.

