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Из жизни
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15:33, 29 июня 2026Из жизни

Старший брат спас младшего после нападения акулы

На Багамах акула напала на 12-летнего мальчика
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: AGAMI/V. Legrand / / www.imago-images.de / Globallookpress.com

На Багамах 12-летний американец Паркер Ролл выжил после нападения акулы благодаря старшему брату Джеку. Об этом сообщает Click 2 Houston.

После экскурсии по островам братья отправились купаться. Мальчик заметил в воде акулу, окликнул брата и сказал, что нашел усатую акулу-няньку, которая редко нападает на людей. Однако он ошибался.

По словам старшего брата, он услышал пронзительный крик. На его глазах чистейшая голубая вода окрасилась кровью и превратилась в мутно-красную.

Адреналин помог мальчику самостоятельно выбраться из моря. На берегу он тут же почувствовал боль и увидел, что акула прокусила ногу до кости.

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Старший брат, приплывший следом, немедленно наложил ему на ногу жгут и остановил кровотечение. Впоследствии врачи заявили, что действия юноши спасли пострадавшему жизнь.

Пока мальчик не может ходить без помощи, но медики уверяют, что со временем он полностью восстановится. Братья предполагают, что столкнулись либо с рифовой, либо с лимонной акулой.

Ранее сообщалось, что в Китае трехметровая акула укусила туриста за голову в океанариуме во время дайвинга. Врачи зафиксировали рваную рану в височной области, а также рваную рану и ушиб лица.

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