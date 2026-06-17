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Из жизни
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16:18, 17 июня 2026Из жизни

Акула напала на туриста в аквариуме во время дайвинга

В океанариуме в Китае акула укусила туриста, который погрузился в бассейн с инструктором
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sergey Uryadnikov / Shutterstock / Fotodom

В Китае трехметровая акула укусила туриста за голову в океанариуме во время дайвинга. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 15 мая в океанариуме «Сяндзян Оушен Кингдом» в городе Чанша. Мужчина по фамилии Бао участвовал в аттракционе «Голубое приключение», в ходе которого посетители погружаются в бассейн с хищниками в сопровождении инструкторов. Как позже рассказал пострадавший, персонал заверил его, что участвовать могут даже дети. Однако едва турист оказался в аквариуме, крупная песчаная тигровая акула напала на него. Укус пришелся на правую сторону головы и лицо. Мужчину срочно вытащили из воды с интенсивным кровотечением.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи зафиксировали рваную рану в височной области, а также рваную рану и ушиб лица. Бао провели сложную реконструктивную операцию.

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Администрация парка полностью оплатила лечение, но первоначально предложила лишь компенсацию в размере 20 тысяч юаней (примерно 250 тысяч рублей). Бао отказался, заявив, что этой суммы не хватит даже на то, чтобы покрыть потерю заработка. Переговоры о компенсации продолжаются. Океанариум временно закрыт, а агрессивную акулу выселили из бассейна для дайвинга.

Ранее в США мужчина стал жертвой акулы на территории военно-морской базы во Флориде. Хищница напала на него, когда он плавал с трубкой во время обеденного перерыва.

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