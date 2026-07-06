Мужчина поехал на отдых на курорт Европы и был найден бездыханным в бассейне

TVP World: Польский турист был найден бездыханным в бассейне отеля на юге Италии

Турист из Польши поехал на отдых на курорт Европы и был найден бездыханным в бассейне отеля. Об этом пишет TVP World.

26-летний мужчина остановился в Grand Hotel degli Angeli в регионе Апулия на юге Италии вместе с матерью. После того как в субботу, 4 июля, ее сын не вернулся в номер, женщина отправилась на его поиски. Она нашла его без сознания в бассейне.

Прибывшие на место врачи попытались реанимировать поляка, но безуспешно. Итальянская полиция начала расследование обстоятельств трагедии. Согласно предварительным данным, опубликованным местными СМИ, когда турист пробрался на территорию бассейна, он уже был закрыт.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина сначала бросает в воду зонт с тяжелым каменным основанием, а затем залезает в бассейн сам. Тело туриста передали в распоряжение судебных органов, которые решат, следует ли назначить дальнейшие экспертизы.

Ранее друзья наткнулись на тело британского туриста в бассейне отеля Португалии. По предварительной информации, с ним произошел несчастный случай.